CAN 2024 : Maroc, entrée en lice de Lionel Mpasi... voici le programme de ce mercredi 17 janvier

La première journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations se tient ce mercredi 17 janvier 2024. Voici le programme.

Clap de fin pour la première des trois journées de phase de groupes de la CAN, ce mercredi 17 janvier 2024. Deux matchs sont au programme avant le début du deuxième acte.

Les Lions de l'Atlas et Lionel Mpasi dans le grand bain

Quatrième de la dernière Coupe du monde au Qatar après un parcours exceptionnel, le Maroc de Walid Regragui se lance à l'assaut d'une Coupe d'Afrique des nations qu'il a remportée une seule fois, en 1976. Ce sera contre la Tanzanie, à 18 heures.

L'autre affiche du jour mettra aux prises le Congo et la Zambie. C'est donc l'entrée en lice de Lionel Mpasi, le gardien de Rodez appelé avec sa sélection pour disputer le trophée continental. Le dernier rempart et ses compatriotes joueront à 21 heures.

Où suivre les rencontres ?

Une seule rencontre, le match d'ouverture en l'occurrence, samedi, trois dimanche, lundi et mardi, et donc deux ce mercredi : voici le programme de la CAN, ce 17 janvier 2024.