Des déchets d'oliviers bientôt recyclés dans l'habitacle de votre voiture

(ETX Daily Up) - Les constructeurs automobiles réfléchissent de plus en plus à verdir l'habitacle des voitures. Ils incorporent ainsi des déchets annonce avoir utilisé des déchets issus de la récolte d'oliviers dans la conception de certaines pièces pour l'habitacle et le coffre de nouveaux modèles. Ce n'est pas la première fois que des déchets sont ainsi exploités dans l'industrie automobile.

En plus de produire des fruits, de l'huile ou encore de la tapenade, certains oliviers participent désormais à la fabrication de pièces pour l'industrie automobile. Le constructeur Ford, par exemple, utilise des branches, des brindilles et des feuilles rejetées lors des récoltes dans la conception de pièces durables.

Ces déchets sont actuellement collectés en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Ils sont ensuite transformés en biocomposites, sous la forme de petites granules, composés à 40% de ces fibres d'olivier et à 60% de plastique polypropylène recyclé. Elles sont ensuite moulées en diverses pièces robustes dédiées à l'habitacle et au coffre.

Cette initiative, qui vise à réduire l'impact environnemental de la production d'automobiles, présente de nombreux avantages, à commencer par la réduction de la quantité de plastique utilisée dans ces pièces.

Depuis plusieurs années, l'industrie automobile cherche à innover en incorporant dans la conception de leurs derniers modèles des pièces réalisées à partir de déchets recyclés. Cela a été le cas par exemple de Skoda, qui a réalisé des housses de sièges durables grâce à de la laine et des bouteilles en plastique jetables.

De son côté, Jaguar Land Rover a commencé à intégrer des éléments construits à base de nylon 100% recyclé Econyl, essentiellement constitué de déchets enfouis ou récupérés en mer comme des filets de pêche. Cela concerne notamment des tapis de sol et des éléments de sellerie. Ce même constructeur propose aussi une sellerie en fibre d'eucalyptus sur certains modèles.

Enfin, Volvo et Volkswagen souhaitent abandonner l'exploitation du cuir au profit de revêtements fabriqués à partir de matériaux recyclés, essentiellement issus de bouteilles en plastique.









Vers plus de matériaux recyclés dans les batteries des voitures électriques.