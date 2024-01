Jusqu'à 18°C à 7 heures du matin en France : où la douceur s'est-elle remarquablement imposée ce mercredi ?

Si la neige est annoncée en grande pompe dans une large partie nord de la France, le thermomètre a fait d'énormes envolées dès le matin de ce mercredi 17 janvier 2024, dans d'autres parties du pays.

La grosse trentaine de départements placés en vigilance orange pour la neige et la pluie peineraient à y croire, et pourtant : à plusieurs centaines de kilomètres, le thermomètre s'est emballé, frôlant les... 20°C à 7 heures du matin, ce mercredi 17 janvier 2024.

Jusqu'à 18°C !

Comme le rapporte La Chaîne Météo sur X (anciennement Twitter), dans une carte diffusée ce mercredi matin, les températures étaient contrastées à 7 heures. Contrastées, c'est le moins que l'on puisse dire : alors qu'elles étaient de -2°C dans le nord est de la France, elles s'envolaient, dans le même temps, à 18°C dans d'autres endroits !

L'A4 (Paris-Reims) et l'A31 (au niveau de Thionville) sont deux grands axes où la situation est compliquée actuellement avec de nombreux accidents. Sur l'A4, le dénivelé important de l'autoroute rend les conditions de circulation difficiles. La situation devrait s'améliorer à… pic.twitter.com/JUTCOymK1G — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 17, 2024

Pyrénées-Atlantiques, Corse...

Mais où a-t-il fait le plus doux ? Toujours selon la carte rapportée par La Chaîne Météo, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques que le thermomètre a fait des envolées. En Corse également, 18°C ont été recensés dans le nord ouest de l'île. Dans les Landes, 17°C ont été relevés, comme dans les Hautes-Pyrénées. C'est donc surtout la partie ouest de l'Hexagone, au sud de la Bretagne, qui a composé avec des valeurs particulièrement élevées.

La Chaine Météo a noté 15°C en Gironde, 14°C en Charente, et globalement plus de 10°C sur le littoral méditerranéen ainsi qu'au sud du Centre Val-de-Loire. Près de Lyon, également, des valeurs à deux chiffres étaient notées avant le lever du soleil.

Températures proches de 0 voire négatives dans les zones en orange

Ce mercredi 17 janvier 2024, 30 départements compris dans une zone allant entre la Bretagne et le Grand-Est, sont en vigilance orange pour neige-verglas essentiellement, mais aussi pluie-inondation. Sans surprise, c'est dans ce secteur que les températures les plus froides ont été recensées, avec -2°C tout le long des frontières belge, luxembourgeoise et allemande.

Une vigilance orange touche 30 départements dans le nord du pays, ce mercredi 17 janvier 2024. Météo France - Capture d'écran

Le thermomètre a aussi affiché 0 dans de nombreux endroits, mais a également affiché du négatif plus au sud : -1°C, au niveau des Alpes.