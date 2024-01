Aubin. La liste de Christine Teulier a déjà ciblé "les sujets phares"

Portée par Christine Teulier et Laurent Alexandre, la liste "Unis et solidaires pour Aubin" a tenu, lundi, une conférence de presse pour présenter les grandes lignes de sa candidature aux municipales.

Portée par Christine Teulier et Laurent Alexandre, la liste "Unis et Solidaires pour Aubin" a tenu lundi une conférence de presse pour présenter les grandes lignes de sa candidature aux municipales.

Dans la salle François-Fabié d’Aubin, la vingtaine de colistiers est studieusement attablée, chacun un tract 4 pages rosâtres devant soi. Au centre, la cheffe de file Christine Teulier mène la présentation de sa liste.

"C’est dans la discussion et le partage des idées qu’on va pouvoir avancer et construire. Je suis candidate pour l’apaisement, l’union […] et remettre de la sérénité au sein de la municipalité", insiste d’abord celle qui se définit comme "une enfant du pays". Un ancrage local qu’elle met en valeur, une manière de marquer une première différence marquée avec son ancien allié et aujourd’hui adversaire direct Michel Baert, né dans le nord de la France.

Au sein de sa liste "de gauche plurielle", neuf retraités, seize actifs et deux étudiantes. Neuf étaient déjà élus au sein de la dernière majorité, qui a volé en éclat en 2023 et précipité la tenue de nouvelles élections. "Les différents profils seront une force pour notre commune, surtout par rapport au travail qui nous attend. […] Un de nos objectifs est d’établir une cohésion au sein du groupe, en réunissant par exemple régulièrement cette liste, que les personnes soient élues ou non. On est une liste et on le restera", confirme Christine Teulier.

Laurent Alexandre en "fer de lance"

Au sein des 27, certains rôles sont déjà définis. "Je l’ai dit et je le redis, le rôle de première adjointe sera de nouveau pour Michèle Joseph-Edmond. C’est une personne très compétente, très professionnelle, qui a fait un super boulot pendant trois ans", affirme la tête de liste, en soutien à celle qui cristallise les tensions avec le maire sortant et candidat. "On a un mode de fonctionnement très démocratique. Ce n’est pas Christine qui impose les places. […] On en discute tous ensemble", précise le député LFI Laurent Alexandre, confortablement élu maire en 2020.

Sa présence au centre de l’assemblée et en deuxième position d’"Unis et Solidaires pour Aubin", alors même que son statut de parlementaire l’interdit de cumuler toute fonction exécutive localement comme celle d’adjoint, illustre son rôle de "fer de lance" pour cette liste qu’il incarne tout autant que Christine Teulier. "Je suis très fière d’avoir un député à nos côtés, qui fait avancer de nombreux dossiers, qui peut être une porte sur l’avenir. […] C’est quand même grâce à monsieur Laurent Alexandre qu’on doit la visite de la ministre de la Santé à l’hôpital de Decazeville", assure la femme de 63 ans. "Après on va te laisser tranquille Laurent", s’excuse presque Maxime Gaillac, quatorzième sur la liste, avant de surenchérir. "On ne peut pas dénigrer le fait d’avoir un député sur le bassin de Decazeville."

Un programme dans la continuité

C’est au parlementaire, maire de 2020 à 2022, de défendre ses deux ans de mandats. "Nous avions mis des choses en place, comme la cantine à 1 €. […] Pour certains enfants, c’est le seul vrai repas de la journée. Les petits-déjeuners gratuits dans les maternelles aussi. Nous avions mis l’éclairage public à LED". Le programme d’"Unis et solidaires pour Aubin" veut s’inscrire dans cette continuité. "Notre programme est cohérent. On l’a construit ensemble. Ce n’est pas des promesses pour faire des promesses qu’on ne serait pas capable de tenir […] avec un calendrier très serré puisqu’on va repartir pour 2 ans seulement (les prochaines élections se tiendront en 2026, NDLR). On a déjà ciblé les sujets phares à reprendre très rapidement", résume le député.

Parmi eux, la construction du nouvel Ehpad. "Il sera financé par l’hôpital de Decazeville et par des organismes comme l’ARS. Il y a l’aire de camping-car aussi, près de l’ancien camping à côté de la piscine", précise Christine Teulier. Le développement du soutien scolaire, le lancement d’un plan d’isolation des écoles et locaux communaux, la réhabilitation des locaux vides des Arcades et la révision "vers une tarification sociale et écologique de l’eau de l’eau" auprès de la Communauté des communes sont également, entre autres, annoncés dans le programme.

Tout comme l’opposition au projet Solena, sur les communes de Viviez et Aubin, dont le début des travaux de construction devrait débuter en mars. "Ce n’est pas parce que les travaux commencent que le projet va être finalisé", rappelle la candidate, élue communautaire sortante chargée de l’environnement.