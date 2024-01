Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les écoliers de Sainte-Marie tirent les rois

En ce début d’année, les élèves de maternelle de l’école Sainte-Marie ont fêté l’Épiphanie ! Ils se sont retrouvés dans la cantine tous ensemble et ont usé de leurs talents de pâtissiers afin de préparer deux belles galettes. Chacun à leur tour, ils se sont emparés de la poudre d’amande, du beurre, des œufs. Ils ont bien mélangé les ingrédients en suivant scrupuleusement la recette.

Une fois la frangipane prête, elle fut étalée sur une première pâte feuilletée puis un enfant a caché la célèbre fève. Ensuite, une deuxième pâte est venue cacher ce trésor et les enfants ont pu dessiner un beau quadrillage avec les restes de pâte. C’est à l’aide du jaune d’œuf que la galette a pris une belle teinte jaune orangée.

Et pour finir, au four. Il a fallu patienter un long moment. Les grands qui passaient dans le couloir étaient par la bonne odeur alléchés. L’après-midi, au moment du goûter, les enfants et les adultes se sont régalés. Devinez qui a trouvé la fève ? Élia en grande section et… la maîtresse !

Deux reines dans la classe. Mais tout le monde est parti ravi de s’être régalé et avec une belle couronne décorée par chacun d’eux.