Marcillac-Vallon. Les projets de la communauté de communes sur de bons rails

En ouverture de la présentation de ses vœux, le président de la communauté de communes Conques-Marcillac a salué "très fraternellement", Bernard Lefebvre, dont la décision de quitter ses fonctions de maire de Conques, après 16 ans de mandat, a été acceptée par le préfet le 2 janvier. Jean-Marie Lacombe a ensuite évoqué le choix que la collectivité devrait prochainement faire pour le financement de la collecte et du traitement des déchets dont les coûts ont récemment explosé : rester à la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) ou aller vers la tarification incitative ? "Ce dossier est emblématique de ce qu’implique la fonction d’élu confronté à des prises de décisions nécessitant sens des responsabilités et courage", a souligné Jean-Marie Lacombe, profitant de l’occasion pour exprimer les états d’âme des élus locaux qui sont amenés "à assumer et être redevables auprès des habitants d’actions qui sont la conséquence de décisions prises, tout aussi légitiment d’ailleurs, par des strates supérieures".

Il a ensuite fait une présentation rapide de quelques projets majeurs dont "la gestation est déjà bien avancée à mi-mandat".

La publication du PLUi est annoncée pour cette année.

Les schémas directeurs d’assainissement et cycles devraient également arriver à maturité dans les prochains mois. Le début des travaux du nouveau bureau de l’office de tourisme à Conques est également prévu pour cette année. " Nous devrons également projeter le territoire sur le sujet de la petite enfance, conformément à l’engagement que nous avons pris en 2023 à travers le sujet de la petite enfance. "

Vœux et médailles du travail

Jean-Marie Lacombe a terminé son propos en présentant ses vœux aux nombreuses personnalités présentes ainsi qu’aux associations partenaires et aux agents de la communauté de communes, dont sept d’entre eux ont été honorés par la remise de la médaille du travail.

Médaille d’argent (20 ans de service) : Laurent Joulia, Olivier Ginestet, Christophe Sasso.

Médaille de vermeil (30 ans de service) : Régine Combal, Évelyne Rols, Guy Layrac et Thierry Mascles.