Espalion. Un "ambitieux" plan d’aménagement en projet

Lundi, la municipalité a formulé ses vœux pour l’année 2024 au centre Francis-Poulenc.

Éric Picard, accompagné du conseil municipal, a prononcé ses vœux devant une assemblée composée de représentants des institutions, d’élus locaux et des habitants de la commune.

Bilan

En 2023, Espalion maintient son label "3 Fleurs", avec des améliorations notables grâce au don de Mme Pesteil. L’économie de la ville affiche une croissance solide, avec une population en hausse atteignant près de 4 800 habitants, et plus de 1 000 entreprises actives. Les établissements scolaires maintiennent des effectifs stables, bénéficiant de rénovations énergétiques et acoustiques, ainsi que de collaborations artistiques.

L’année sportive 2023 à Espalion est marquée par des succès, dont le titre de Champion de France UNSS en handball pour le collège Denayrouze et la 6e victoire de l’Union Sportive Espalionnaise à la Coupe de l’Aveyron en football. La municipalité maintient une situation financière saine, évitant une augmentation de la taxe foncière en 2024 et se concentrant sur la génération d’économies de fonctionnement.

La création du fablab "l’Imaginarium" et la labellisation France Services soulignent l’engagement de la ville envers l’innovation et les services publics. Malgré les dommages causés par la foudre aux tours du musée du Scaphandre, des solutions temporaires seront mises en place pour assurer la réouverture début février.

L’année touristique a connu une augmentation notable de la fréquentation de l’aire de camping-car et du village vacances.

En parallèle, la municipalité a entrepris des chantiers de travaux d’envergure, contribuant à la rénovation et à l’amélioration de différents quartiers. Enfin, dans le cadre de l’opération Centre Bourg, une vidéo en 3D a été diffusée, offrant une perspective visuelle du futur visage d’Espalion en 2030.

Projets

En 2024, le maire d’Espalion annonce un ambitieux plan d’aménagement pour revitaliser la commune. Les projets comprennent la rénovation du square des Ursulines, la création d’un cheminement en bord de Lot, l’aménagement du quartier de La Grave et du jardin des Petits Arbres et une fresque artistique au Moulin.

Des installations sportives telles que des vestiaires, des tables de tennis de table et un pumptrack seront ajoutés, et la course de côte fera son retour.

La commune s’engage également dans des initiatives culturelles, avec la gestion des collections du musée du Scaphandre depuis 2022. Un projet de modernisation du musée est en cours avec la création d’un comité scientifique et culturel. Une "Micro Folie" offrira une expérience virtuelle dans les locaux du Fablab.

D’autres développements incluent la présentation du projet du bâtiment "Projet Ados" et l’ouverture d’une nouvelle crèche au cours de 2024. Une étude est prévue pour une deuxième chaufferie bois desservant plusieurs infrastructures, sous réserve de validation des élus. Une étude pour la rénovation de l’ancienne gare, l’installation d’un "feu récompense" route d’Alayrac, et la finalisation des projets de l’hôpital et de la gendarmerie sont également prévues pour cette année. Enfin, Espalion accueillera le salon Meccano en mai 2024.

À l’honneur

Lucien Cabrolié a été mis à l’honneur, reconnu en tant que fondateur du Musée du Scaphandre. En 1980, Lucien Cabrolié et son équipe ont créé ce musée dans le but de rendre hommage aux 2 inventeurs du 1er scaphandre autonome, ainsi que de retracer l’histoire captivante de la conquête des profondeurs marines.