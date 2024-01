Onet-le-Château. Un quine gourmand avec le club de la Bonne entente à la salle des fêtes

Le club des aînés de La Bonne entente invite à participer à son "super quine gourmand", qui se déroulera, dimanche 28 janvier à 14 h 30 à la salle des fêtes Robert-Rouquier de l’Athyrium. Une manifestation très importante pour le club, dont la réussite et donc le bénéfice espéré, conditionne, en grande partie, la vie du club et ses futures activités… Comme chaque année, c’est dans une ambiance chaleureuse et des plus conviviales que vous serez accueillis, d’ailleurs le goûter partagé (gâteau et boisson) sera offert par le club ! Et comme chaque année de très nombreux lots gourmands seront proposés et feront sans aucun doute beaucoup d’heureux (surtout chez les gagnants !).

Les membres du bureau et les adhérents du club vous attendent donc nombreux dimanche 28 janvier et n’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir en famille et avec vos amis !