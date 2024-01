Chutes de neige : A75, A89, A10... La liste des autoroutes où les poids lourds ont l'interdiction de circuler

Voici les portions d'autoroutes sur lesquelles les poids lourds de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de circuler ce jeudi à cause de la neige.

Alors que 7 départements sont passés en vigilance orange "neige-verglas" dès la mi-journée ce jeudi 18 janvier 2024, on s'attend à d'importantes chutes dans la nuit. Sont concernés le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Loire, l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie. Météo France a également placé 67 autres départements en vigilance jaune.

74 départements en vigilance neige-verglas ce jeudi. Météo France

En prévisions des difficultés liées à la neige, plusieurs autoroutes interdisent la circulation aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes dès ce jeudi : l'A410, l'A43, l'48, l'A49, l'A89 et l'A75. La préfecture de la Haute-Loire précise que la circulation est temporairement interdite à ces poids lourds entre la jonction de l'A71 et l'A75 jusqu'au sud de la Lozère, dans les deux sens.

Jusqu'à quand ?

La préfecture Auvergne-Rhône-Alpes précise que ces interdictions resteront d'actualité jusqu'à nouvel ordre. Elles pourraient bien être maintenues vendredi 19 janvier, et même étendues si la vigilance orange gagne davantage de départements.

Pour l'instant, Météo France place 75 départements en vigilance jaune pour ce vendredi :

75 départements en vigilance jaune neige-verglas ce vendredi. Météo France

