Connaissez-vous ces métiers verts qui auront la cote en 2024 ?

(ETX Daily Up) - Administrateur de transition durable, chargé de mission biodiversité, sustainability data analyst… Un cabinet de recrutement français dresse la liste des métiers verts, dont la cote devrait monter en 2024. Zoom sur trois postes d'avenir encore peu connus du grand public.

En 2023, le nombre d’offres d’emploi liées aux métiers verts a augmenté de 40% en France, observe le cabinet de recrutement Birdeo, qui depuis six ans réalise un top des emplois durables qui recrutent le plus, en interrogeant près de 200 entreprises (aussi bien des PME que des multinationales). Cette année, le classement se focalise sur des métiers d'avenir au salaire attractif. Parmi eux, des intitulés dont on entend encore trop peu parler. Connaissez-vous par exemple les chargés en biodiversité ? Ces personnes sont en général à la tête de projets visant à véhiculer les bonnes manières de préserver le vivant et d'appliquer ces stratégies aux activités des entreprises, que ce soit pour la fabrication des produits ou encore dans les indicateurs de performance (KPI).

Les chargés de biodiversité sont également amenés à réaliser des études de terrain, à rédiger des rapports (par exemple à destination des collectivités soucieuses de restaurer leurs espaces verts) ou encore à piloter des opérations de sensibilisation à la protection de la biodiversité. Un métier qui nécessite une formation en ingénierie, spécialisation environnement et biodiversité. Le salaire brut annuel moyen varie entre 50.000 à 65.000 euros, selon l'expérience et la localisation, estime Birdeo.

L'administrateur de transformation durable figure également dans la liste des métiers verts qui ont le vent en poupe. Comme son nom l'indique, c'est en tant que membre du conseil d'administration qu'il œuvre, puisque sa mission consiste à accompagner le comité de direction d'une entreprise pour s'assurer que cette dernière maintient son cap et ses objectifs à long terme en termes de transition durable. Ses responsabilités impliquent également de se tenir informé sur les réglementations juridiques relatives aux décisions et aux actions orchestrées par les entreprises. Sa rémunération est conditionnée par l'assiduité aux réunions du conseil d'administration ce qui, dans le jargon des entreprises, est désigné par le terme de "jetons de présence".

Un autre métier devrait particulièrement retenir l'attention des recruteurs : "sustainability data analyst". Comme son intitulé le suggère, les personnes affectées à ce type de poste auront pour mission principale d'identifier des sources d'informations en lien avec l'environnement (limites planétaires, déforestation, pollution de l'air, réchauffement des océans, crise de l'eau, etc). Elles devront ensuite analyser et vulgariser ces données, afin de fournir des clés de compréhension pour les entreprises et les aider à évaluer l'impact environnemental et social de leurs activités. Selon Birdeo, le salaire brut annuel d'un "sustainability data & IA analyst" est en moyenne compris entre 60.000 et 70.000 euros bruts.