Espalion. Des pas de danse avec les randonneurs

C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de thé dansant. C’est aussi l’occasion de commencer l’année "du bon pied". Chaque deuxième dimanche de janvier le club de randonnées fait bien les choses. Une salle très joliment décorée, l’excellent orchestre de Gilou Rétro Musette qui sait satisfaire les amateurs de danse musette ou de variété venus en nombre de tout le Nord-Aveyron et même de bien plus loin pour certains. Sans oublier le goûter abondant et varié avec les pâtisseries concoctées par les cordons bleus du club.

En suivant les randonneurs devaient se retrouver ce jeudi après-midi pour une bonne remise en jambes avant de tirer les rois.