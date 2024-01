Camjac. Des projets structurants finalisés en 2024

Dans une salle des fêtes de Camjac bien pleine, Gabriel Espié et son équipe municipale se sont livrés à l’exercice des vœux en présence de Virginie Firmin, conseillère départementale, du personnel communal et des forces vives de la commune. Le maire pouvait affirmer que l’année 2023 a été riche en projets, des projets réalisés avec le Pays ségali, le conseil départemental, la Région, l’État, la MSA.

Un plan d’entretien de la voirie (85 000 €), la rénovation de la salle des fêtes de Frons et du café associatif (en cours), l’étude d’une maison des assistantes maternelles (Mam), acquisition d’un nouveau terrain au Fraysse pour la réalisation d’un lotissement, l’extinction de l’éclairage public la nuit, le nettoyage des cloches à Frons… Les associations ont rempli pleinement leur rôle, celui d’apporter à Camjac une qualité de vie et de bien-être : le Citron bleu et ses concerts en partenariat avec Musique en Naucellois, la société de chasse qui contribue à l’équilibre naturel des forêts, l’APE, los Dos cloquiès, l’association des Platanes. Le Téléthon, réalisé en fin d’année, a réussi à récolter pour l’AFM, la somme de 2 700 €, un record jamais atteint.

Pour 2024 figure la finalisation de certains projets déjà bien engagés : salle des fêtes et café de Frons au mois d’avril, la Mam pour Toussaint, première tranche de l’opération cœur de village (2e semestre), acquisition d’un terrain diocésain derrière l’église de Camjac (1er semestre), concrétisation de la signalétique routière (Pays ségali), et si possible l’aménagement de l’atelier communal de La Mouline et la réparation du pont routier de Brucastel…

Des investissements qui devraient se poursuivre malgré un contexte difficile.

Les finances de la commune sont équilibrées avec un excédent de fonctionnement cumulé et la reconduite des subventions.

Il convient d’ajouter à cela une dotation globale de fonctionnement en constante évolution, corrélée à une progression régulière de la population qui est de 633 habitants, et une école communale qui compte 62 élèves. Mais la vigilance reste de mise comme a tenu à le rappeler le maire.