Coupe de France. Football : un peu de Principauté à Paul-Lignon pour Rodez - Monaco

Le prince Albert II de Monaco, propriétaire sur le Carladez, ne devrait pas être présent samedi pour le 16e de finale de la Coupe de France qui se jouera à Rodez. Mais un représentant très local de la Principauté, si !

Athlète olympique en 1988, 1992, 1994, 1998 et 2022 en tant que membre de l’équipe monégasque de bobsleigh, le prince Albert II de Monaco est un grand fan de sport. Et un habitué du stade Louis-II, notamment pour les matches de l’ASM. Moins su, son altesse sérénissime possède aussi une propriété dans le Carladez, entre Mur-de-Barrez et Aurillac, le Rocher de Carlat. Mais aussi un lien fort avec le Nord Aveyron. D’ailleurs si sa dernière visite date de 2014, ce dixième anniversaire devrait se fêter en Carladez par une nouvelle venue.

Une visite princière en 2024 !

"On n’a pas encore les détails et la date exacte, mais effectivement, une visite du prince Albert II est prévue courant 2024", annonce l’ancien maire de Mur-de-Barrez Alain Cézac, nommé il y a deux ans maintenant administrateur de la nouvelle Fédération des sites historiques Grimaldi de Monaco. Cette entité a, entre autres missions, celle de fédérer les deux associations des "sites historiques Grimaldi de Monaco", (anciens fiefs des Princes de Monaco), l’une représentant les sites français, l’autre les sites situés en Italie, soit environ 120 communes et territoires. 2014, c’est aussi la date de naissance de la princesse Gabriella de Monaco, fille d’Albert II, devenue Comtesse du Carladez. Pour ses 10 ans, elle devrait donc découvrir "ses" terres nord aveyronnaises.

Pour revenir au match de samedi, si aucun membre de la famille princière n’est attendu dans les salons VIP du stade Paul-Lignon, Alain Cézac, représentant la Fédération, et donc par prolongement de la Principauté, sera bien là. Pour soutenir les sang et or ou l’équipe du Rocher ?

"Je serai entre les deux, rigole-t-il, avant de se risquer à briser sa neutralité. On va dire que le cœur penche toujours pour le côté local, d’autant que c’est le petit. Et si le Raf bat l’AS Monaco, on va pouvoir chambrer (rires)."