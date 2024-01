Castelnau-de-Mandailles. La mairie va pousser ses murs

Dimanche dernier a eu lieu la traditionnelle cérémonie de vœux qui a rassemblé une centaine de personnes. Le maire Sandra Sielvy, après avoir accueilli les participants, a fait le bilan de l’année à travers un diaporama représentant les différentes actions et travaux réalisés ; la signalétique du parc naturel régional de l’Aubrac, l’adressage, la fin de l’agrandissement du cimetière de Mandailles, l’installation du chauffage dans l’église de Mandailles, les travaux à l’église du Cambon, l’embellissement des villages avec les fleurs et sapins en fin d’année, l’achat de petits matériels… L’année 2024 s’annonce l’année des grands projets avec les travaux d’aménagements de la mairie et son extension ainsi que la rénovation énergétique des logements du dessus. Au village du Bousquet, la mise en sécurité et l’enfouissement des réseaux vont être réalisés. À Mandailles ce sera la rénovation de la salle des fêtes. À Condamines, le projet de la station d’épuration suit son cours. Au Cambon, poursuite des travaux et pose de vitraux à l’église… Sans oublier des moments festifs avec les 100 ans du classement au monument historique de l’église du Cambon qui se dérouleront le week-end de la Pentecôte. Pour 2024, le concours photo pour les vœux de fin d’année aura pour thème "Le pic de Barry" ; d’ores et déjà sortez vos appareils photos, notre pic est magnifique à toutes les saisons… Ensuite ce fut au tour des responsables d’associations de présenter leur programme. Elle en a profité pour remercier l’équipe municipale pour son engagement à ses côtés, les employés communaux pour leur dévouement et leur travail au service de la commune ainsi que toutes les associations qui font vivre nos villages. La cérémonie s’est clôturée par un moment d’émotion en mettant à l’honneur Betty, Guy et Nathalie employés communaux. Puis ce fut le moment de partager le verre de l’amitié avec la diffusion des photos prises lors du concours.