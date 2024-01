Onet-le-Château. Le comité des fêtes des Costes-Rouges invite Sylvie Pullès

C’est avec la fête des Costes-Rouges et le magnifique salon des artistes amateurs, un autre temps fort organisé par le comité des fêtes : le thé dansant, qui rencontre chaque année un énorme succès, grâce à une organisation bien rodée et bien sûr l’inégalable accordéoniste Sylvie Pullès et son orchestre !

2024 ne dérogera pas à la règle et c’est à l’Athyrium que le comité, autour de Jean Monteillet organise, dimanche 4 février de 15 heures à 19 h 30, un rendez-vous pour danser et partager autour et avec Sylvie Pullès.

Le prix de l’entrée est fixé à 10 € par personne, comprenant également le goûter (une rissole et une bouteille d’eau). Une buvette est également prévue tout au long de l’après-midi.