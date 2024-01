Le député Mazars à l’heure des vœux

Entre actualité internationale, "enthousiasme" à l’approche des Jeux olympiques, bilan et perspectives législatives, le député Stéphane Mazars a présenté ses vœux ce jeudi soir au Monastère. Devant des élus, représentants de corps constitués ou "simples" citoyens, Stéphane Mazars a loué les vertus du sport et annoncé pour les prochains mois le début des débats autour de la loi sur la fin de vie, se déclarant par ailleurs "admiratif" de "l’impulsion" donnée par le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, avant de présenter à son auditoire ses vœux de "bonne et heureuse" année 2024.