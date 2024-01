Luc-la-Primaube. Éveil à la foi : une première rencontre a eu lieu sur le thème "grandir"

Après les vacances et la fête de Noël, les enfants de l’éveil à la foi de la paroisse Notre-Dame de l’Aube se sont retrouvés dimanche pour leur première rencontre de 2024.

Neuf enfants et leurs parents ou grands-parents étaient présents pour cette reprise et ils ont parlé du thème "grandir". Accompagnés par les catéchistes, à l’aide de jolies silhouettes, ils ont d’abord représenté la crèche et les Rois mages, pour rappeler Noël et la naissance de Jésus. Ensuite, ils ont vu Jésus enfant qui aidait son père charpentier à l’établi ou qui aidait sa mère dans les tâches ménagères. Après avoir écouté le chant "Nazareth petit village", on leur a parlé de ce que Jésus faisait, comment il se comportait et comment on pouvait essayer de faire comme lui. Faire des choses avec amour, prier, ne pas se disputer… même si c’est parfois difficile. Ils ont chanté "C’est si bon Seigneur" et fait les gestes en même temps. Après un temps de prière, les enfants ont fait des bricolages : ils ont choisi une image d’une activité de la vie quotidienne qu’ils pouvaient faire avec amour et joie, comme Jésus. Ils ont collé ces images sur un grand panneau, autour d’une image de Jésus qui porte une cruche d’eau. Les enfants ont tous récupéré un coloriage-triptique avec une petite prière inscrite dessus, pour colorer à la maison.

Ils ont apporté le panneau en l’église Saint-Jean et rejoint la messe célébrée par le père Bernard Molinier.

Les prochaines rencontres auront lieu dimanche 3 mars et dimanche 26 mai à 10 heures à la maison paroissiale de La Primaube. Sans inscription. Pour plus d’informations vous pouvez contacter la maison paroissiale : nd.de.laube@gmail.com ou 05 65 71 40 49.