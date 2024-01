Football : après avoir tenu une mi-temps, Rodez craque et se fait éliminer de la Coupe de France par Monaco

Samedi 20 janvier, Rodez a été défait par l'AS Monaco (Ligue 1) devant un stade Paul-Lignon plein, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France.

Contrairement à sa dernière sortie face à une écurie de Ligue 1 (Toulouse, défaite 6-1 en mars), Rodez a longtemps cru pouvoir faire le gros coup et s'offrir le scalpe de Monaco, samedi soir. Mais malheureusement pour les plus de 3 200 supporters sang et or à s'être déplacés pour le retour de la coupe à Paul-Lignon, le début de seconde période des leurs a annihilé toute chance d'exploit...

Malgré un très bon début de match dans le jeu, avec deux grosses actions au compte de Taïryk Arconte, les Aveyronnais ont d'abord été refroidis par un but sur penalty de Wissam Ben Yedder, consécutif à une faute du gardien Sébastien Cibois, abandonné par Antoine Valério et Stone Mambo. Le Raf ne s'est pour autant pas laissé impressionner et a continué à être dangereux devant la cage rouge et blanche. Au point d'égaliser sur un coup franc magnifique de Valerio... pour la tête de Mambo. 1-1 à la pause !

Problème, au retour des vestiaires, les visiteurs ont justifié leur statut de club de Ligue 1, tandis que les locaux se sont éteints à petit feu. Suffisant pour Ben Yedder de doubler (50e) puis de tripler la mise (53e).

L'avalanche d'occasions en fin de partie pour Rodez ne lui a pas suffi pour revenir. Défait par trois buts à un, le club aveyronnais est éliminé de la doyenne des compétitions. Il retrouvera le championnat mardi à 20 h 45, à Guingamp.