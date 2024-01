Villefranche-de-Rouergue. Les conseillers départementaux mobilisés

Les conseillers départementaux Éric Cantournet et Stéphanie Bayol ont présenté leurs vœux pour 2024, se disant plus que jamais mobilisés.

" C’est dans un contexte d’incertitudes internationales et nationales que s’ouvre 2024. Mais notre rôle à tous en tant que citoyens, c’est d’aller de l’avant et de faire vivre les valeurs de la démocratie et de la République ", commentent-ils. " En 2024, au conseil départemental de l’Aveyron, nous serons à nouveau mobilisés pour un aménagement plus équilibré du vaste territoire aveyronnais. Nous serons naturellement toujours présents aux côtés des trois communes du canton de Villefranche-de-Rouergue, ville sous-préfecture, La Rouquette et Vailhourles, des habitants, des forces vives, des élus locaux, pour écouter et agir. "