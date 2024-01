Coup de théâtre aux tirs au but : éliminé par Rouen, Toulouse quitte déjà sa Coupe de France

Le "Téfécé" qui avait brillamment remporté le trophée en 2023 s'est fait sortir en 16es de finales par une équipe de National au terme d'une longue séance de tirs au but.

Toulouse abandonne déjà sa Coupe de France dès les 16es de dinale, au terme d'un match fou et d'une interminable séance de tirs au but. Contre Rouen (National) ce dimanche 21 janvier, le TFC s'est incliné au final 12 tirs au but à 11, le seul joueur ayant loupé son but étant le Toulousain Suazo. Une sorte de roulette russe des "pénos" qui aura été fatal aux Violets.

Dans le match déjà, les Toulousains ont mené au score par deux fois, les deux équipes se séparant à la mi-temps sur le score de 2 à 2.

En 2e mi-temps, Rouen est parvenu à prendre l'avantage à la 64e minute par Bouzamoucha et a longtemps cru à sa qualification, jusqu'à la 92e minute où Nicolaisen égalisait d'une superbe frappe.

S'ensuivit cette séance de tirs au but fatale aux tenants du titre.