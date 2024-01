Football : Onet s’offre Canet et de l’air en bas de classement de National 3

Dimanche 21 janvier, les Castonétois ont construit leur succès au cours d’une première mi-temps parfaite, ponctuée par trois buts. Une vraie bouffée d’oxygène pour Yoan Boscus et ses hommes.

Enfin ! Elle est là la deuxième victoire de la saison à la maison pour Onet. Il était temps qu’elle arrive, quasiment cinq mois après celle inaugurale face à Saint-Estève (4-1). Et pour se faire, les jaune et bleu y ont mis la manière, en corrigeant le cinquième de la poule.

Sur un terrain en partie gelée devant la tribune, les Aveyronnais se sont beaucoup mieux adaptés à ces conditions difficiles que les Catalans. S’offrant même le luxe de plier le match à la pause, en menant de trois unités. Et ce, grâce à un doublé (et à une offrande) d’Axel Deplace de retour en grâce, dimanche après-midi, et à un but de Julien Brunet à la conclusion d’une action collective de classe. Une entame parfaite avait permis au milieu offensif d’ouvrir le score en suivant un ballon repoussé par le gardien adverse, Graves, puis de doubler la mise peu après la 20e minute d’une frappe parfaitement logée au ras du poteau. Les Canétois, sans grande conviction, n’ont pas fait trembler les locaux et le portier Jorys Mohimont, qui a su garder sa cage inviolée.

Le score acquis à la pause est resté inchangé par la suite, pour le plus grand bonheur d’Hugo Bobek et de ses coéquipiers qui valident leur bon point pris à Castanet (0-0), la semaine dernière. L’année 2024 débute sous les meilleurs auspices pour les hommes de Yoan Boscus, qui reprennent la dixième place et de l’air sur la zone rouge !