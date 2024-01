La Route d’argent, l'un des deux restaurants de l'Aveyron dans le top 100 des cartes de vins

Océane Gay, qui dirige l’établissement bozoulais avec son mari, s’est vue remettre le prix à Paris.

Voilà une affaire qui démarre sur les chapeaux de roues pour l’hôtel-restaurant "La route d’argent" à Bozouls. Océane et Loïc Gay, heureux propriétaires de cet établissement gourmand depuis 2020, viennent d’être distingués du trophée Terre de vins en intégrant le classement des 100 meilleures cartes de vin de France. "J’ai eu du mal à réaliser que j’avais gagné, j’étais à dix mille lieus d’imaginer être sélectionnée", déclare Océane Gay submergée d’émotion. D’autant que pour la petite histoire, elle a failli passer à côté de l’heureuse nouvelle. "C’est le magazine qui m’a démarché et je n’ai pas vu le courrier. C’est par une relance par mail dix jours avant la remise des prix que j’ai pris connaissance du trophée", dit celle qui s’est retrouvée lundi dernier comme dans un conte de fées.

En effet, l’événement s’est tenu dans le lieu majestueux, sous le dôme de l’Intercontinental à Paris, en compagnie de son amie Laurie Aubeleau.

Le partage avec les vignerons

Cette dernière qui a œuvré au Cave Ruthène, désormais à la boulangerie de la cathédrale à Rodez, fut celle qui l’a initiée au vin. Une découverte qui s’est poursuivie en partant à la rencontre des vignerons. "J’ai appris en autodidacte. Le goût est venu par les rencontres, je suis dans le partage avec les vignerons." Océane fait ainsi rimer vin avec humain. C’est mêler le terroir avec l’histoire. Elle confie avoir un faible pour les vins du Languedoc, les Domaines de Montcalmès et de Mortiès, et "Les Coultades du Coustoubi" à Campouriez pour ce qui est de l’Aveyron où "son mari est source d’inspiration." Et d’ajouter : "Cela fait dix ans qu’on vit ensemble, il sait allier les bonnes choses."

Pour cette nouvelle année qui ne pouvait pas mieux commencer pour "La route d’argent", ces deux Aveyronnais de souche attendent un autre heureux événement, bien plus grand encore, avec l’arrivée de leur premier enfant en août. Parmi les autres vœux de bonheur et de réussite, Océane espère "une équipe soudée et en forme et mettre en avant la cuisine de Loïc, il le mérite".

L’Aveyron voit double

Pour précision sur le trophée, "Terre de vins" a identifié au préalable 10 000 cartes pour sélectionner 100 cartes et remettre cinq grands prix et un prix spécial. La récompense reçue par l’établissement Aveyronnais a été obtenue dans la catégorie restaurant traditionnel.

À noter enfin que l’Aveyron se retrouve deux fois à la carte du top 100 avec la présence également du Relais Mont le Viaur à Saint-André-de-Najac.