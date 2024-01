Brommat. Village Azureva et fondation Perce-Neige seront les deux gros dossiers de l’année

La population était réunie récemment à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux en présence d’Annie Cazard, conseillère départementale, d’une délégation des pompiers et de la gendarmerie, des représentants d’associations et d’entreprises.

Le maire Didier Cayla a remercié les personnes présentes et souhaité la bienvenue aux nouveaux résidents. Il a rappelé que toutes les réalisations de 2023 peuvent être consultées dans le bulletin municipal.

Le maire est ensuite intervenu sur deux dossiers importants : le premier, le devenir du village Azureva ouvert en 1979 et fermé le 1er juin 2021.

À ce jour un bail emphytéotique a été signé avec Jean-Baptiste Delmas pour la partie dénommée château avec accueil, le restaurant, la grange où se situe le bowling, la salle de réunion et les 52 gîtes. La mairie conserve les 13 pavillons où des travaux de rénovation seront effectués et par la suite proposés à la vente. Le dossier suit actuellement son cours. Le second dossier concerne l’implantation de la fondation Perce-Neige qui accueille des personnes handicapées. Cette dernière sera implantée sur la route de Mur après les garages Azureva. La commune fournit le terrain et la fondation prend en charge la réalisation des travaux. La commune est en attente de la décision de l’Agence régionale de santé (ARS). Le maire est ensuite intervenu sur la loi Aper. Une réunion aura lieu le 23 janvier à la salle des fêtes à 20 h 30.

Annie Cazard est intervenue sur le sujet de l’eau potable, les travaux du pôle multiservices qui devraient se terminer au second trimestre et autres sujets concernant la communauté de communes.