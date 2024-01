Football : après les paillettes contre Monaco, retour au quotidien de la Ligue 2 pour Rodez à Guingamp

Éliminé samedi à Paul-Lignon par le géant du foot français, Monaco, en coupe (1-3), Rodez (7e) est de retour aux affaires en Ligue 2 mardi soir, à 20 h 45, à Guingamp (6e). Un duel qui s’annonce équilibré entre deux formations aux trajectoires quasi identiques cette saison.

Il y a trois jours, Rodez vivait l’une des plus belles affiches de son histoire à Paul-Lignon, face à Monaco. Mardi soir, il est déjà de retour sur le pont sur la pelouse du Roudourou de Guingamp. De quoi puiser dans les organismes sang et or. "Ce matin (lundi), on devait aller s’entraîner à Druelle, mais on a choisi au dernier moment de rester à Vabre, car il y avait un peu de fatigue chez les joueurs et que ça allait donc être une journée assez tranquille", explique l’entraîneur du Piton, Didier Santini. Si ce dernier avait fait tourner son onze de départ samedi, justement, en vue du déplacement du jour, le 16e de finale face à l’ASM pourrait tout de même avoir une incidence sur ses choix à Guingamp. Wilitty Younoussa, touché aux ischios, ou encore Stone Mambo, épuisé, pourraient être ménagés (lire ci-contre). "À quatre ou cinq journées de la fin, ce serait intelligent de prendre des risques, mais là non."

Vite passer à autre chose

L’enchaînement rapide entre la coupe et le championnat a aussi du bon, puisqu’il oblige les sang et or à ne pas trop ressasser l’élimination du week-end et à se replonger immédiatement dans leur quotidien de la Ligue 2, car là et bien l’essentiel dans l’esprit de Santini. "Les joueurs l’ont toujours un petit peu dans la tête, mais je pense qu’ils savent vite switcher. Ils ont appris à le faire. Et c’est mon leitmotiv : quand on rate une occasion, qu’on fait une erreur, il faut tout de suite passer à autre chose. Aujourd’hui, ils sont focus sur la semaine difficile qui nous attend, avec des matches contre deux belles équipes", rapporte le chef de file ruthénois.

Santini : "Si je leur parle d’un 0-0, je suis sûr de perdre"

Et ça tombe bien, parce qu’il faudra être d’attaque dès ce mardi, pour un duel plein de promesses entre formations du haut tableau, ayant toutes deux 30 points au compteur, avec un bilan de huit victoires, six nuls et autant de défaites. À la différence près que Rodez obtient de meilleurs résultats à la maison qu’à l’extérieur, tandis que c’est l’inverse pour l’EAG. " C’est une belle équipe avec énormément de qualités offensives, qui est costaude et très bien structurée. Je trouve qu’elle est meilleure que la saison dernière. Ça va être compliqué, mais ce sera un bon match de foot ", estime le coach, qui a encore en tête le match aller rue Vieussens.

Si les siens avaient alors accroché leur premier clean sheet de la saison (0-0), ils avaient produit un de leur rare match à domicile sans saveur, cette saison. Le technicien aveyronnais n’envisage donc pas le même scénario pour mardi : " Si je leur parle (aux joueurs) d’un 0-0, je suis sûr de perdre, donc jouons. " Et il faut dire qu’un nouveau résultat vierge serait étonnant, au regard des attaques prolifiques des deux équipes (25 et 32 buts).

En tout cas, trois jours après les paillettes et la réception du grand Monaco, Rodez a de nouveau rendez-vous avec son quotidien de la Ligue 2, ce mardi. Alors pourquoi ne pas reprendre ses bonnes habitudes par la même occasion et aller chercher son troisième succès consécutif en championnat, après Annecy et Pau ?