Boussac. La commune fait preuve d’imagination pour faire parler d’elle

Quand on arrive dans une région à découvrir, lors des vacances en particulier, la première, destination est souvent l’office de tourisme dans lequel on découvre les différents sites et lieux insolites et touristiques à découvrir. Pour ce qui concerne la commune de Boussac, il n’y avait pas encore de support matériel relatant les différents atouts et sites recensés sur le territoire communal.

A compter de ce printemps, cette lacune sera désormais comblée par la réalisation récente d’un flyer, qui présente la commune de Boussac, son histoire et ses sites remarquables.

C’est Emeline Gilhodes de l’office de tourisme du pays Segali qui a piloté cette réalisation et qui est venue récemment la finaliser avant le tirage final. Ce dépliant sera présent dans les offices de tourisme du Segala et présent également lors de bourses d’échange de brochures.