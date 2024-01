À cause du réchauffement climatique, les bouquetins des Alpes s'exposeraient davantage à leurs prédateurs

(ETX Daily Up) - Pour mieux supporter les vagues de chaleur, les bouquetins vivant dans les Alpes sont contraints d'adopter une activité plus nocturne. Mais cette stratégie d'adaptation face aux effets du dérèglement climatique n'est pas sans conséquence pour ces chèvres des montagnes, qui s'exposent un peu plus à leurs prédateurs en s'aventurant hors des sentiers battus la nuit.

Les bouquetins, que l'on trouve par milliers dans les Alpes, sont connus pour leurs talents de grimpeurs, et font depuis longtemps partie du paysage montagnard. Mais, comme celle de nombreuses espèces, leur survie est menacée par le réchauffement climatique. Pour s'adapter aux fortes vagues de chaleur, ces chèvres sauvages s'activent moins en journée lorsqu'il fait très chaud et ont tendance à sortir le soir, lorsque le thermostat descend. C'est la conclusion d'une équipe de chercheurs italiens et suisses, qui a utilisé des colliers GPS équipés de capteurs de mouvement pour suivre l'activité de 47 bouquetins des Alpes, de mai à d'octobre, entre 2006 et 2019.

Pour un animal diurne comme le bouquetin, le fait de s'activer la nuit ne serait pas sans conséquence sur ses conditions de vie, soulignent les auteurs de cette étude parue dans la revue scientifique The Royal Society. Ces derniers craignent notamment "une efficacité de recherche de nourriture réduite", principalement liée au fait que la vision des bouquetins est adaptée à la lumière du jour. Le risque de prédation, notamment du loup, est également plus fort la nuit. "Contrairement à nos attentes, l'activité nocturne des bouquetins était plus élevée dans la zone où le prédateur nocturne était présent", notent les chercheurs.

Ces derniers précisent toutefois que les bouquetins semblent bénéficier de l'éclairage de la lune, ce qui améliore probablement l'efficacité de la vue et la détection précoce des prédateurs. Avant de conclure : "La nécessité de réduire les coûts de thermorégulation l'emporte probablement sur l'évitement du risque de prédation en termes d'importance. Nos résultats soulignent le besoin urgent d'intégrer la connaissance des modifications comportementales temporelles dans la gestion et la planification de la conservation".

Les bouquetins ne sont pas les seuls animaux contraints d'adopter un mode de vie plus nocturne pour résister à la hausse des températures provoquée par le réchauffement climatique. Une méta-analyse réalisée par des chercheurs de l'université de Berkeley et publiée en 2018 a notamment démontré que c'était le cas de nombreux mammifères, tels que les cerfs et les sangliers, mais également des tigres et des coyotes.