Aveyron : un premier aperçu de la future la micro-crèche écologique de Bezonnes

L’établissement ouvrira courant avril pour accueillir douze enfants suivis par quatre professionnels.

C’est un retour aux sources pour Nathalie Djermine, gestionnaire de la future micro-crèche de Rodelle, et surtout, l’aboutissement de son rêve d’enfant. "J’ai exercé le poste de conseillère clientèle et assistante de gestion dans une entreprise mais je voulais m’occuper des enfants quand j’étais jeune."

Titulaire du CAP petite enfance avec une expérience de plus de 10 ans en tant qu’assistance maternelle, Nathalie Djermine fait d’une pierre deux coups avec la micro-crèche à Bezonnes d’où est originaire sa grand-mère Angèle. Un clin d’œil qui s’accompagne d’un hommage puisque la micro-crèche qui ouvrira courant avril, porte son nom : "Les chérubins d’Angèle."

À ses côtés, Océane Delahaye, titulaire du diplôme d’éducatrice de jeunes enfants et d’une licence en psychologie, sera la référente technique avec dans ses bagages, sept ans d’expérience dans une crèche à Paris.

Label Ecolo-crèche

Un changement de vie pour elle aussi, dont l’objectif est de permettre l’épanouissement de l’enfant dans un projet en lien avec la nature. Espace potager, possibilité d’utiliser des couches lavables, peinture bio, continuité de l’allaitement maternel, espacer extérieur avec des éléments naturels (bac à terre, nichoir à oiseaux, hôtel à insectes, rondins de bois), tri des déchets, compostage, récupérateur d’eau, etc. la première micro-crèche de Rodelle et du réseau "Les Chérubins" en Aveyron (lire ci-dessous) disposera du label Ecolo-crèche.

Et le cadre naturel de la structure, au cœur de la nature, à moins de 50 m de l’école avec un parking facile d’accès, a tout pour séduire les parents. Une structure à taille humaine de 182 m2, d’une capacité de douze enfants âgés de dix semaines à 4 ans, qui, outre Nathalie et Océane, s’appuie sur deux auxiliaires titulaires du CAP petite enfance pour mener à bien son projet pédagogique.

Celui-ci est porté "sur la motricité et la libre circulation des enfants tout en favorisant les interactions avec l’extérieur, en proposant des ateliers à thèmes pour les enfants et en permettant un lien intergénérationnel. Des réunions seront proposées selon les besoins des parents et les échanges entre les professionnels et les familles seront valorisés", conclut Nathalie Djermine qui se tient à disposition des familles pour leur apporter les renseignements sur la structure et les modalités de demande d’inscription.

Renseignements au 06 77 16 79 65.

angele@les-cherubins.com www.bezonnes-12340.les-cherubins-creches.com