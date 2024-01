Villecomtal. Du monde au quine des Aînés

Le club de l’Amitié Villecomtal-Mouret a organisé son quine à la salle des associations de Villecomtal. Les amateurs du petit carton étaient venus nombreux pour tenter leur chance, pour le plaisir et pour apporter leur soutien au club. Comme de coutume, c’est dans une très bonne ambiance que la salle comble s’est retrouvée pour passer un après-midi des plus agréables au rythme des quines, avec une pause pour se rendre à la buvette et déguster la fouace offerte. Les responsables remercient toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce quine, particulièrement les commerçants et les adhérents qui ont offert des lots.

Quelques places sont disponibles pour la sortie du 24 mars au Cabaret Le Garden Place à Clermont-Ferrand.

Contacter Alain Bosc au 06 08 07 09 11.