Football : quel ascenseur émotionnel pour Rodez à Guingamp !

Rencontre totalement folle ce mardi soir lors de la 21e journée de Ligue 2, entre Guingamp et Rodez soldée par un 3-3. Rodez glisse 8e de Ligue 2.

Il ne fallait pas arriver en retard ce mardi soir au Roudourou ! Deux buts en trois minutes, puis trois en huit, six en une mi-temps et... plus rien ensuite. Un match totalement dingue et riche en rebondissements.

Ce sont donc les Bretons qui ont ouvert la marque dès la première minute de jeu par Picard. Loin de jeter un froid, il a été suivi deux minutes plus tard par le Ruthénois Hountondji qui n'a pas attendu bien longtemps pour inscrire un doublé. L'ascenseur émotionnel ne faisait que débuter.

En effet, les Guingampais sont revenus à hauteur via Sagna à la 26e avant de passer devant cinq minutes plus tard grâce à la réalisation de Guillaume. Fou. Mais pas autant qu'une fin de première période ne comptant pas moins de six minutes de temps additionnel lors desquelles la capitaine de Rodez Danger a transformé un penalty obtenu par Corredor.

Doublé de Hountondji, un penalty raté de Guingamp... et oublié à Rodez ?

Trois jours après avoir été éliminés de la Coupe de France en 16es de finale à domicile par l'AS Monaco (3-1) et articulés ce soir non pas dans l'habituel 3-5-2 mais en 3-4-3 (excepté après la 70e et différents changements), les Ruthénois ont bien cru encaisser un quatrième but juste au retour de la pause.

Le défenseur droit Ngouyamsa se rendant coupable d'un geste non maîtrisé dans sa surface. Mais la tentative de l'EAG s'est envolée au-dessus du but de Cibois. L'habituel gardien remplaçant, jouant en l'absence de Mpasi parti à la Coupe d'Afrique des nations, devant subir son troisième pénalty en trois matches depuis le début d'année.

Et si les 45 premières minutes ont été riches en buts, le second acte est lui finalement resté vierge, laissant le 5-3 du Rodez - Caen du 7 octobre comme le match au plus grand nombre de buts marqués cette saison en L2. Un deuxième acte où les meilleures opportunités ont été guingampaises, à l'image du but finalement signalé hors jeu de Lobry (79e). Même si Valerio, entré, aurait aussi pu tuer le match à la 90e+3... sans réussite après l'intervention de l'ex de Rodez Basilio, litigieuse mais jugée conforme par l'arbitre.

Prochain rendez-vous pour les Rouergats dans quatre jours, samedi 27 janvier (19 heures), lors de la 22e journée, à Paul-Lignon face à Laval.