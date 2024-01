Argences en Aubrac. La nuit inspire les élèves

Investir la nuit, découvrir les astres, inventer une histoire... la classe de CM de l’école de Sainte-Geneviève-sur-Argence vit un projet éducatif construit sur mesure à l’initiative de l’enseignante Cécile Picou. Après avoir découvert le fonctionnement de l’univers et observé les étoiles avec l’animateur astronomie Thierry Limoge, les élèves sont en train de composer une histoire riche de rebondissements qui allie connaissance scientifique, mythologie antique et un brin de fantaisie avec la conteuse Clara Madec. Des séquences pédagogiques qui puisent leur inspiration dans notre territoire et son patrimoine nocturne. C’est pour les élèves une manière de découvrir et de comprendre la nuit et l’espace, de jouer avec ses codes et de penser sa place de citoyen.