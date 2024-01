Le conseil de Decazeville communauté se réunit demain

Le conseil communautaire de Decazeville se réunit pour la première fois de l’année demain, à 16 h 30.

Les dossiers suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 1. Désignation du secrétaire de séance, 1 bis. Relevé de décisions du Président et de délibérations du Bureau Communautaire, 2. Approbation PV des 25 novembre 2023 et 14 décembre 2023, 3. Attribution d’une subvention – Association Mes Découvertes, 4. Création emploi non permanent pour accroissement saisonnier d’activité – Capirole, 5. Ouverture d’un poste d’adjoint technique, 6. Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité – Capirole, 7. Personnel – tableau des emplois, 8. Attribution fonds de concours Reconquête Urbaine – Commune de Flagnac, 9. Attribution subvention ORCBDT Primo Accédant et 10. Attribution subvention ORCBDT Propriétaire Bailleur.