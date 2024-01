Réquista. Les associations de la commune mises en avant par la municipalité

Les représentants des associations étaient invités à la traditionnelle cérémonie des vœux présentés par le maire Michel Causse. Un moment privilégié pour cette rencontre incontournable qui célèbre les bénévoles impliqués dans plus d’une cinquantaine d’associations.

Après avoir souhaité une bonne santé et une bonne année 2024, le maire a rappelé que "le monde associatif apportait une contribution primordiale à l’attractivité du territoire". En effet, les nouveaux arrivants ont le choix de pouvoir s’intégrer à la population, eux et leurs enfants, soit en tant que participants, soit en bénévoles, grâce à la diversité des associations sportives, artistiques et humanitaires. "J’ai toujours plaisir à vous retrouver, notamment lors de cette réception qui célèbre l’engagement associatif et qui vous est donc tout particulièrement dédiée. Cette cérémonie, c’est d’abord un moment privilégié pour vous rencontrer, échanger, être à votre écoute, mais aussi pour reconnaître toute la valeur et la force de votre engagement. Je veux remercier tous les acteurs locaux présents pour leur investissement, leur altruisme, leur dynamisme au service de chacun, source d’une très grande richesse partagée, au service du bien commun."

Il est à noter que la mairie soutien les actions des associations en organisant chaque année un forum pour les porter à la connaissance du public, leur octroie des salles et des subventions.

La cérémonie des vœux s’est terminée par des félicitations à tous et par le verre de l’amitié levé à la nouvelle année 2024.