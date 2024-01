Estaing. Les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe

La famille des soldats du feu était réunie en ce mois de janvier pour célébrer la Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers. Aux côtés du chef de centre, Didier Boyer, de l’ensemble des pompiers d’Estaing (anciens et actifs) et leurs familles, de nombreuses personnalités se sont unies à ce moment de partage et de fraternité.

Après la cérémonie avec dépôt de gerbe et chants de circonstance, c’était l’occasion pour Didier Boyer de faire le bilan de l’année écoulée.

Avec un effectif légèrement en baisse de 16 pompiers volontaires et 2 infirmières, le centre d’Estaing est intervenu 144 fois en 2023 soit 111 secours à personne, 12 accidents de la circulation, 14 incendies et 7 sorties diverses sans oublier les interventions sur les feux de forêt en Aveyron et hors département. Il signalait l’arrivée d’une nouvelle recrue Julien Marcillac, et de trois doubles affectations : Victoire Camally Estaing-Laguiole, Romane Boyer Estaing-Bouzigues (Hérault) et Chantal Marc Estaing-Nord Aveyron.

Il saluait également l’engagement des sapeurs-pompiers dans les diverses formations "afin de suivre l’évolution des techniques et d’obtenir une meilleure efficacité opérationnelle lors des interventions" et avait une pensée particulière pour les responsables de l’amicale qui s’investissent pour des moments conviviaux et les diverses animations du centre.

À l’honneur

Remises de grade et médailles sont de circonstance lors de la Sainte-Barbe : ainsi Adaam Vidaalep est nommé caporal et Jean-Yves Cochin adjudant-chef ; Annabelle Marcilhac est médaillée pour ses 10 ans d’ancienneté.

Pour son engagement au sein du centre de secours ainsi qu’à l’amicale, Régine Soubercazes a reçu son casque F1 pour lui dire "Merci Régine".

Sur la base du volontariat

Dans son allocution, le maire d’Estaing a souligné "le rôle primordial des employeurs, partenaires des sapeurs-pompiers, qui contribuent à la qualité de nos secours et au maintien de notre sécurité basée sur le volontariat. La commune d’Estaing, employeur public, met quant à elle à disposition du Sdis deux employés municipaux. C’est un engagement important qui marque l’intérêt que nous portons au fonctionnement de notre centre de secours".

Un engagement volontaire et nécessaire dans nos territoires ruraux que les différents intervenants ont souligné et mis en avant.

Les hostilités se sont poursuivies à la salle des fêtes de Sébrazac autour d’un savoureux repas et dans une ambiance des plus joyeuses, à l’image de nos amis pompiers.