Trémouilles. De l’ambiance au repas du club de l’Amitié

Un peu moins nombreux mais très enthousiastes et attachés à partager ce bon moment qu’est le repas de début d’année, les soixante convives du club de l’Amitié et quelques amis voisins se sont retrouvés à la salle des fêtes.

Cette animation décidée par les responsables du club et concoctée par le restaurateur Alexandre Costes a permis de passer un après-midi joyeux entre discussions et bavardages.

Chacun a été sensible aux touches d’attention soulignées par la jolie décoration et le service bienveillant ainsi que le succulent menu servi à tous les convives. Avant de se mettre à table, une minute de silence a été observée pour les amis absents puis tous ont trinqué en se souhaitant des vœux de bonne santé et de bonheur prononcés par Joël Vidal, le maire invité pour la circonstance.