Villefranche-de-Rouergue. "Des résultats au top" pour le comité des fêtes

Le comité des fêtes tire un bilan positif de 2023 et s’apprête encore à une année avec de nombreux rendez-vous.

Le comité des fêtes de Villefranche (CFVR) a tenu son assemblée générale, samedi, en présence d’une nombreuse assistance. Après le mot d’accueil du président Michel Eugène, la secrétaire Stéphanie Cabrolier a présenté le rapport moral. "2023 a été l’année du 20e anniversaire de la création du CFVR et nous avons fait un effort pour être à la hauteur de cet évènement", a-t-elle expliqué. Avant de détailler les animations passées : carnaval des enfants le 17 mars, vide-greniers du 26 mars (affecté par une mauvaise météo) et du 10 septembre (un beau succès avec un temps idéal), les lotos du 11 mars et 9 décembre à PuyLagarde.

Place aux jeunes

Le temps fort du CFVR : le festival européen de la St-Jean les 23, 24 et 25 juin avec une grande nouveauté, la soirée-concert du vendredi 23 juin. Celle-ci a été organisée place Notre-Dame, par la Commission jeunesse, et a connu un gros succès. Les animations des fanfares dans les rues et le corso ont attiré près de 20 000 personnes sur le week-end.

Autre initiative : le festival "Jazz à Villefranche-de-Rouergue" organisé le 8 juillet en partenariat avec l’Ajar et les Espaces Culturels (concerts gratuits l’après-midi place Notre-Dame et soirée payante au château de Graves). Une belle réussite pour une première, soulignée à l’unanimité par les élus présents.

Côté finances, "le budget 2023 est pratiquement à l’équilibre", a exposé le trésorier Alain Darres, en passant en revue tous les postes et en précisant que le budget prévisionnel 2024 sera en baisse de 7,5 %. Cette année, la vente de 1 500 carnets de tombola a contribué à alimenter les recettes.

Les rendez-vous cette année

Les perspectives 2024 : les lotos du 9 mars et du 14 décembre (sous réserve) à Puylagarde, les vide-greniers du 24 mars et du 8 septembre au Foirail de La Madeleine, une animation estivale de la Commission jeunesse, le samedi 1er juin, place Notre-Dame, le Festival européen de la St-Jean du 28 au 30 juin avec en ouverture le 28 juin le concert organisé par les jeunes, le festival jazz en collaboration avec l’Ajar et les Espaces Culturels le 31 août et d’autres animations suivant les finances.

"Vous faites partie d’une équipe de choc pour des résultats au top", a conclu Michel Eugène, en s’adressant à tous les bénévoles du CFVR et en remerciant les collectivités et partenaires. Des propos étayés par le maire Jean-Sébastien Orcibal, Éric Cantournet, conseiller départemental et le sous-préfet Christophe Burbaud, qui ont salué le dynamisme et la vitalité du CFVR.

La soirée s’est prolongée en toute convivialité autour d’un repas mijoté par les bénévoles du comité des fêtes.