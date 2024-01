Campuac. Le club des Aînés évoque ses projets

Tout récemment, 74 adhérents du club des Aînés avaient répondu présents à l’invitation du bureau, afin de participer à l’assemblée générale de l’association. François Pradalier, président, souhaitait la bienvenue à tous, ses meilleurs vœux pour l’année 2024, remerciait le maire de sa présence ainsi que celle des services et aides de la mairie.

Le secrétaire, M. Layrac, rappelait les activités de l’année 2023 (11 février, repas choucroute avec Golinhac ; 17 février, crêpes avec les enfants de l’école ; 19 mars, quine ; 12 avril, voyage à Toulouse ; 16 juin, repas de printemps à l’auberge Saint-Hubert à Gages ; 6 août, tripoux de la fête ; 19 octobre, repas automne à Noailhac avec visite des chambres de lumières à Saint-Cyprien ; colis de Noël et plusieurs après-midi avec le club de Golinhac ainsi qu’une délégation au voyage de l’amitié, les activités régulières ; le mardi matin, gymnastique douce ; le jeudi après midi : jeux de cartes). Lecture du compte rendu financier très raisonnable pour le club était ensuite donnée.

Le maire se félicitait de la dynamique de l’association, et présentait le livre "Païs".

François, après avoir expliqué le nouveau fonctionnement des cartes d’adhérent en binôme avec Golinhac, énumérait les activités à venir : 3 février : choucroute dansante avec le club de Golinhac à Golinhac, 9 février : crêpes avec les enfants de l’école, le 10 mars après midi quine, le 26 avril voyage d’un jour au domaine de Gaillac à Sauclière, le 4 août tripoux de la fête.

D’autres activités en prévision pour l’automne. Il adressait ses vifs remerciements à tous ceux qui œuvrent pour la marche du club (membres du bureau, responsables d’activités, personnels de la mairie, etc.)

Une rétrospective fort appréciée, de certaines sorties et repas passés, projetés sur écran grâce à la compétence de Guy et de quelques membres du bureau sans oublier le prêt du matériel par la mairie et Familles Rurales. La galette des Rois et le verre de l’amitié clôturaient cet après-midi de convivialité.