Montrozier. Le Plu et la station d’épuration font partie des priorités de l’année

Samedi dernier, en matinée, le maire Laurent Gaffard entouré de son équipe municipale s’est adressé à ses administrés pour les traditionnels vœux.

Il a tenu à remercier particulièrement les services de l’État, financeur essentiel de nombreux projets, représentés ce jour, par la secrétaire générale de la préfecture, Véronique Ortet. Dans son discours, il a présenté le bilan de cette première moitié de mandant, les actions menées à bien par la municipalité pendant l’année écoulée, et il a dévoilé les projets mis en œuvre pour l’année 2024.

Il a rappelé l’agrandissement du restaurant scolaire et en a profité pour présenter le nouveau chef cuisinier Thomas Jérémie. Il a ensuite évoqué le projet d’optimisation énergétique de l’école maternelle, ainsi que la mise en œuvre de l’extinction de l’éclairage public qui est un enjeu économique, mais aussi environnemental.

Il a renouvelé son engagement concernant l’entretien et la restauration des églises de Grioudas et de Trébosc qui bénéficieront de l’appui de la Direction des Affaires Culturelles. La propreté et l’entretien des espaces publics ont aussi été évoqués avec la présence très appréciée du nouveau responsable technique Vincent Julien.

Nos aînés, pris en charge avec bienveillance par nos élus et le CCAS, n’ont pas été oubliés.

Le maire en a profité pour réitérer l’hommage rendu à Maurice Causse et Mme Louise Angles, nos deux centenaires en pleine forme.

Plus loin, l’accent a été mis sur l’animation culturelle qui gravite autour de la médiathèque ainsi que la notoriété qu’apporte l’Espace archéologique départemental de Montrozier.

L’allocution a mis l’accent sur deux projets communautaires : le PluI et la station d’épuration des eaux usées de Gages, et sur le projet d’aménagement de la route du Causse Comtal.

Un apéritif convivial a clôturé ce moment d’échanges.