Manifestations des agriculteurs : McDo saccagé, le feu devant la préfecture... La tension monte d'un cran à Agen

Ça chauffe de plus en plus à Agen et dans le Lot-et-Garonne, lors de cette nouvelle journée de manifestation.

La manifestation est montée d'un cran dans le Lot-et-Garonne, ce mercredi 24 janvier 2024. La Confédération paysanne avait menacé "d'enfoncer les grilles de la préfecture", les menaces ont été mises à exécution. Les tracteurs ont déversé des ordures avant de les enflammer juste devant l'entrée du bâtiment, dans un contexte très tendu en centre-ville avec les forces de l'ordre. La façade de la préfecture a également été aspergée goulûment de lisier. Chaos devant la Préfecture à Agen. #AgriculteurEnColere pic.twitter.com/hapu797KVG — Remy Buisine (@RemyBuisine) January 24, 2024 Nos confrères de La Dépêche du Midi rapportent des tensions devant les grilles de la préfecture. Des CRS tout équipés attendaient les manifestants en milieu d'après-midi, avant que le président de la chambre d'agriculture, Serge Bousquet-Cassagne appelle au calme. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues lorsque les engins agricoles ont déversé des pneus devant les grilles de la préfecture. Nouvel arrosage sur la grille àla préfecture... #Agen #AgriculteursEnColere pic.twitter.com/myjYPjR6HH — Elodie Viguier (@elodieviguier) January 24, 2024 \ud83d\udc49 La réponse des agriculteurs à Agen suite à la réunion infructueuse. Ces derniers sont prêts à monter sur Paris si rien ne change. #AgriculteurEnColere pic.twitter.com/hO468eMrNg — Livre Noir (@Livrenoirmedia) January 24, 2024 Un restaurant McDonald's saccagé Les agriculteurs du Lot-et-Garonne avaient déjà marqué le coup ce mercredi, à 11 heures, lorsqu'ils ont fait irruption dans un McDonald's. De la terre et de la paille ont été répandus à l'intérieur du restaurant. Le McDonald's a été fermé à la mi-journée. Les agriculteurs se sont ensuite saisis des drapeaux européens qui flottaient près d'ici pour signifier le jumelage entre Agen et plusieurs villes européennes. Les drapeaux ont été brûlés sous les caméras de la ville.