Paris : comment le Covid-19 et l'inflation ont bouleversé l'évolution du commerce

Voici l'analyse des transformations commerciales à Paris de 2020 à aujourd'hui.

L'Atelier parisien de l'urbanisme (Apur), en collaboration avec la Ville de Paris et la chambre de commerce et d'industrie (CCI), a effectué une étude approfondie des commerces parisiens, dévoilant un paysage économique en évolution.

24 commerces pour 1 000 habitants

En 2023, Paris comptait 68 846 commerces, soit une diminution de 1,4 % par rapport à 2020, employant 185 000 personnes, représentant 20 % des salariés parisiens. En raison de la crise sanitaire et de l'inflation, les tendances du commerce ont été bouleversées. L'étude, menée sur 6 500 rues entre mars et avril 2023, a montré que Paris était exceptionnel, avec 24 commerces pour 1 000 habitants, surpassant toutes les grandes villes françaises.

Hausse inédite des cavistes, primeurs et torréfacteurs

On note une augmentation de 310 commerces alimentaires (+ 4%) entre 2020 et 2023, avec une hausse inédite de cavistes, primeurs et torréfacteurs, ainsi qu'une perte de 28 boucheries. Les bars, cafés et restaurants ont connu l'ouverture de 189 établissements, ce qui a généré 13 000 emplois supplémentaires dans le secteur hôtellerie-restauration depuis la crise. Le secteur de la santé et du bien-être a augmenté avec 283 magasins supplémentaires, tandis que la seconde main a vu l'émergence de 67 magasins.

Lutte contre les dark stores : le succès

La lutte contre les dark stores a été positive, passant de plus de 60 en 2022 à seulement 8 en 2023. En parallèle, le nombre de fast-foods a augmenté de 10 %, avec une majorité appartenant à des commerçants indépendants. Le secteur de l'habillement neuf traverse une crise, tandis que la seconde main prospère.

Côté grande distribution

Le maillage de la grande distribution est stable, mais le groupe Casino devra se séparer de 195 points de vente afin de rembourser sa dette. Les librairies, bien que réduites en nombre, résistent, ce qui a incité la Ville à proposer une délibération visant à préempter des fonds de commerces culturels pour sauver les librairies indépendantes.