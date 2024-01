Prime Video mise sur MrBeast pour une nouvelle émission

(ETX Daily Up) - C'est la nouvelle carte Joker de Prime Video. La plateforme de streaming s'est rapprochée de MrBeast, le roi de YouTube, pour lancer une nouvelle émission. Avec son immense popularité, le YouTubeur pourrait devenir le nouvel atout du concurrent de Netflix.

Depuis un certain temps, la plateforme de streaming Prime Video mise sur les influenceurs les plus populaires d'Internet pour booster l'audience de ses programmes. Si récemment, le géant du streaming a dévoilé le documentaire événement sur Lucas Hauchard, alias Squeezie, le YouTubeur français le plus suivi en France ("Squeezie : Merci Internet"), la plateforme avait déjà fait appel au streamer pour son jeu "Celebrity Hunted". L'influenceur Just Riadh avait de son côté rejoint le casting du jeu "LOL : qui rit, sort !" en 2022.

Désormais, Prime Video a mis un coup d'accélérateur en s'approchant de MrBeast, le YouTubeur le plus suivi au monde avec plus de 234 millions d'abonnés. D'après des informations confirmées par Variety, le streamer américain, de son vrai nom Jimmy Donaldson, serait en pourparlers pour animer une nouvelle émission de télé-réalité impliquant une compétition. Un projet similaire au format de ses vidéos les plus populaires sur sa chaîne YouTube. MrBeast s'est imposé sur la plateforme de vidéos en réalisant des challenges, opposant généralement plusieurs personnes, avec à la clé des cadeaux importants. La vidéo la plus populaire sur sa chaîne YouTube est sa version personnelle du jeu "Squid Game", qui a attiré près de 565 millions de spectateurs. Dans cette vidéo, 456 participants se disputent une récompense de 456.000 dollars. Sa deuxième vidéo en termes de popularité, avec plus de 398 millions de vues, met en scène un autre jeu intitulé "Le Dernier à Quitter Le Cercle Gagne 500,000 dollars".

Pour le moment, aucun détail concernant le développement de cette nouvelle émission n'a été dévoilé. D'après certaines sources américaines, le montant de cette collaboration pourrait approcher les 100 millions de dollars. Si cet accord est confirmé, il s'agira de la première émission tenue par un YouTubeur sur la plateforme de streaming.

En France, le YouTubeur et journaliste HugoDécrypte a décroché une nouvelle émission "Interview face cachée" sur France 2, fin octobre 2023. Une nouvelle ère pour la télévision et le streaming.