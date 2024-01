Luc-la-Primaube. Téléthon : une organisation sans faille et un grand élan de solidarité

L’édition 2023 du Téléthon restera un très bon millésime pour l’équipe luco-primauboise qui a récolté 17 566,60 € (17 801,70 € en 2022). Grâce à une organisation sans faille, c’est là une belle récompense pour la trentaine de bénévoles. Tous ceux qui se sont investis durant les trois jours de cette manifestation ainsi que l’équipe du Téléthon, étaient invités par la municipalité, salle Brienne à l’espace animation de Luc pour partager le pot de l’amitié à l’occasion du "Merci Téléthon". Maryse Vacquier, coordinatrice locale, en profita pour remercier la municipalité, les commerçants et artisans, les associations, les bénévoles pour leurs dons, la confection des gâteaux, la distribution des tracts ainsi que les associations sans oublier la MJC. À l’aide d’un diaporama concocté par Bernard Soulié, elle a ensuite présenté une synthèse, avec recettes, dépenses et bénéfices réalisés, manifestation par manifestation ainsi que les dons effectués par 19 associations et la liste des partenaires.

Le coordinateur départemental de l’AFM Téléthon, Michel Allot, a souligné cette mobilisation exemplaire : "Ce succès n’est pas le fruit du hasard : une municipalité dynamique, une population qui suit. Vous êtes des amis avec lesquels on aime se retrouver, échanger, partager…". Le maire Jean-Philippe Sadoul s’est dit fier de l’équipe locale de l’AFM Téléthon : "Les Luco-Primaubois ont fait preuve d’une mobilisation exemplaire et ainsi contribué à cette action de générosité au service d’une grande cause avant de tirer un grand coup de chapeau à tous les bénévoles. Merci pour ce score, Luc-la-Primaube a un cœur qui bat fort…". Et d’inviter les participants à avoir une pensée pour Cyril et Gilbert Béteille qui nous ont quittés en 2017 et 2023 et qui faisaient partie de l’équipe du Téléthon depuis 2003.