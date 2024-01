Luc-la-Primaube. Une belle rando avec un magnifique panorama sur l’abbaye de Bonnecombe

Après la pause pour les fêtes de fin d’année, Régine, Annette et Roland avaient choisi pour la reprise, une randonnée de 9 kilomètres qui promettait aussi de bien belles vues. Trente-et-un adhérents de la Retraite active se sont retrouvés sur le parking du quillodrome de Magrin avant d’emprunter le sentier de la Carral de la Mule qui leur a permis, à partir d’un belvédère, d’avoir un panorama magnifique sur l’abbaye de Bonnecombe comme ils ne l’avaient jamais vu ! Une abbaye d’ordre cistercien qui est un lieu de paix à l’histoire très riche, qui se situe dans un cadre calme et bucolique, et qui abrite aujourd’hui dans une partie du monastère, quelques frères et sœurs de la communauté des Béatitudes. Après avoir traversé la D902, longé le Viaur, être passé à proximité du moulin de Laval, ils ont emprunté un sentier qui les a menés à Bonnecombe avant de rejoindre le plateau par la voie romaine, la grange fortifiée de Lafon avec son importante façade et une haute courtine encadrée par deux tours rondes et le point de départ. Le temps frisquet était de la partie pour cette reprise mais n’a nullement affecté la bonne humeur du groupe qui a apprécié à sa juste valeur tous ces bons moments de partage dans un cadre sublime.