ClimateGPT, une IA experte en réchauffement climatique

(ETX Daily Up) - Et si l'intelligence artificielle pouvait aider pour répondre au mieux aux défis du changement climatique ? La plateforme ClimateGPT a été spécialement conçue pour étudier et limiter les différents impacts de la crise climatique sur notre environnement.

Cette initiative est signée de l'Endowment for Climate Intelligence (ECI), une organisation qui vise précisément à promouvoir l'utilisation responsable de l'IA dans la lutte contre le changement climatique. ClimateGPT aurait ainsi été alimenté par des données issues de plus de 10 milliards de pages Web et de millions d'articles universitaires. Ce corpus comprend aussi bien des recherches sur le changement climatique que des informations sur les événements météorologiques extrêmes ou encore l'ensemble du programme de développement durable des Nations Unies.

À l'heure actuelle, la plateforme serait déjà capable de réaliser une multitude de tâches relatives au changement climatique, comme synthétiser des recherches de différents horizons, générer des scénarios climatiques sur le futur, identifier les vulnérabilités des populations et des infrastructures face aux changements climatiques à venir et même développer des stratégies d'adaptation voire d'atténuation du changement climatique. En cela, il pourrait être un précieux outil pour les chercheurs et les décideurs politiques, même si a priori il est ouvert à tous.

ClimateGPT est disponible dans une vingtaine de langues. Pour pouvoir l'essayer, il faut s'inscrire directement via le site Web de l'Endowment for Climate Intelligence. Précision importante, ce projet est entièrement open source, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent contribuer à l'améliorer au fil du temps.