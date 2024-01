Luc-la-Primaube. Deux symboles majeurs pour un nouveau logo ancré dans son histoire et son territoire

Lors de traditionnelle cérémonie des vœux, les jeunes élus du conseil municipal enfants ont déployé la banderole avec le nouveau logo de la commune. Auparavant, 4 enfants du CME, Charlotte, Laura, Bartholomé et Maria Nicole, ont successivement lu des textes qui ont motivé la création de ce nouveau logo : l’histoire d’une convergence, une image et une identité qui ont évolué, La Prime Aube et l’Étoile, 2 symboles majeurs, un nouveau logo ancré dans son histoire et son territoire. Cette commune de près de 6 200 habitants, à la croisée des chemins vers laquelle, de tout temps, voyageurs de passage et habitants du coin ont convergé, n’a cessé de grandir. Cette convergence tourne autour du carrefour de l’Étoile, une étoile qui guide le voyageur et le berger. Le soleil et cette première aube complètent la symbolique lumineuse.

À la croisée des chemins convergent l’étoile, le soleil, la terre et le ciel. Autant d’éléments qui parlent de notre passé, de notre présent, mais également de notre avenir. Avec ce logo, un nouveau jour se lève dans un plein soleil rayonnant sur l’ensemble de la commune.

Naissance du premier logo

En 1990, le conseil municipal a décidé de doter la commune d’un logo pour l’identifier. Un logo d’unité pour "vouloir ensemble" rassembler les bourgs de Luc et de La Primaube. Une seule image, une seule identité, une seule commune… Un logo qui s’inspire de l’historique des deux bourgs, Luc qui vient de Lucus "Bois sacré" et La Primaube "La Première Aube". Un concours a été organisé auprès des enfants des 4 écoles qui ont réalisé une soixantaine de projets dont 8 ont été sélectionnés par la commission scolaire.

Le choix s’est avéré particulièrement difficile, compte tenu de la richesse des propositions qui étaient accompagnées de commentaires : "J’ai dessiné un soleil levant pour rappeler l’origine du nom La Primaube", "Les rayures marron représentent des sillons symbolisant le milieu rural de Luc", "On peut y voir un P et un L rappelant les initiales de Luc et Primaube", "On a employé le jaune et le vert, couleurs sportives de Luc et de La Primaube"…

Les Luco-Primaubois ont pu découvrir l’aboutissement de ce travail lors des festivités de La Primaube dimanche 17 juin 1990. En effet, un spectaculaire parachutage à partir d’un ULM, permit à Jean Rey de venir remettre au maire Jean-Paul Espinasse et à son premier adjoint Jean Sadoul, le logo communal dans un champ situé à proximité du centre social, devenu le lotissement Plein sud.