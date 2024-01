Baraqueville. L’école Georges-Brassens rend hommage à Colette Rey

L’école Georges-Brassens tient à rendre un dernier hommage à Colette Rey, décédée le 8 janvier à l’âge de 76 ans pour son engagement d’une vie au service de l’école publique. Enseignante à l’école maternelle pendant de nombreuses années, elle a été passionnée par son métier et dévouée aux enfants. Arrivée à la retraite, elle a souhaité poursuivre son engagement auprès des élèves qu’elle aimait tant, de manière bénévole en aidant les équipes à aménager l’espace bibliothèque de l’école mais aussi en proposant des temps de lecture offerts aux plus petits toutes les semaines.

Désireuse de continuer à servir l’école de la République, attachée aux valeurs de laïcité, de citoyenneté, elle a aussi accepté la fonction de Déléguée départementale de l’Education nationale en assistant aux conseils d’école et en veillant à la sécurité et aux bonnes conditions de vie des enfants à l’école et autour de l’école. Les élus de Baraqueville se joignent bien évidemment à ce bel hommage.

Un grand merci à toi Colette.