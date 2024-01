Comme nous, les chiens aimeraient certains programmes télé plus que d’autres

(ETX Daily Up) - Les propriétaires canins ont probablement déjà surpris leur toutou devant la télévision. Mais ces animaux ont-ils des programmes préférés ? Une étude américaine se penche sur cette question. Ses auteurs ont constaté que le meilleur ami de l’Homme a un goût prononcé pour certaines images et vidéos.

Les chiens domestiques aimeraient les images qui montrent leurs congénères et d’autres animaux. Mais ils semblent accorder peu d’importance au fait qu’il s’agisse d’un documentaire animalier ou d’un dessin animé comme "Le Roi Lion" ou "Les 101 Dalmatiens".

Des chercheurs de l’université du Wisconsin sont arrivés à cette conclusion après avoir demandé à plus d’un millier de propriétaires canins de répondre à un questionnaire sur les habitudes télévisuelles de leurs petits compagnons. Ils leur ont demandé de prêter attention aux réactions de leur animal devant le poste de télévision, afin de noter s’il a des réactions qui laisseraient penser qu’il manifeste de l’intérêt pour ce qu’il voit.Les scientifiques ont ainsi pu constater que plusieurs facteurs influent sur l'intérêt que portent les toutous à la télévision. Par exemple, les races les plus sportives et celles de chien de berger semblent plus captivées par n'importe quel type de programme que leurs congénères. L’âge du canidé joue aussi beaucoup sur sa capacité à aimer le petit écran, tout comme son niveau d’acuité visuelle. Dans l’ensemble, les chiens ont souvent de très courtes interactions avec la télévision. Les programmes qui leur plaisent sont ceux où il y a de l’action. Les vidéos qui s'étirent en longueur ont peu de chance de capter leur attention, surtout s’ils ne mettent pas en scène des animaux.

Aider les chiens à mieux vieillir

Cependant, il est difficile de faire des généralités à partir des conclusions de cette étude, parue dans le journal Applied Animal Behaviour Science. Ce qui va plaire à un chien ne plaira pas forcément à un autre. Tout dépend de la personnalité et des habitudes de vie de l’animal, ainsi que celles de son maître. Les canidés sont très sensibles aux réactions de leur "parent" : ils auront naturellement tendance à suivre son regard et à calquer son attitude sur la sienne.

Au-delà des implications que cette étude pourrait avoir pour les propriétaires canins, elle permet de parfaire notre compréhension des capacités visuelles des chiens. La communauté scientifique sait que ces boules de poils perçoivent les couleurs de façon dichromatique, c’est-à-dire qu’ils ne perçoivent principalement que les nuances de jaune et de bleu. Cependant, on ne sait pas encore exactement comment leur sens de la vue évolue avec le temps. "Nous savons qu'une mauvaise vision a un impact négatif sur la qualité de vie des personnes âgées, mais l'effet du vieillissement et des changements de vision chez les chiens est largement inconnu parce que nous ne pouvons pas l'évaluer avec précision", déclare Freya Mowat, co-autrice de l’étude, dans un communiqué.

À l’avenir, les chercheurs devront mener davantage de travaux de ce genre pour mieux comprendre ce que voient les chiens - et surtout comment ils le voient. "Comme les humains, les chiens vivent plus longtemps et nous voulons nous assurer que nous les aidons à vivre en meilleure santé", explique Freya Mowat.