Luc-la-Primaube. Film, soirée Canap’ Impro et spectacle de cirque à la MJC luco primauboise

Film. La MJC vous invite au voyage, dimanche 4 février à 15 heures à l’Espace St-Exupéry. Au programme ? Les Philippines ! Ce film d’une heure en présence de son réalisateur Jean-Pierre Dalbin, raconte le récit de voyage plongée de 4 amis, réalisé dans un petit coin des Philippines, dans la province de Batangas, sur l’ile de Luzon au sud de Manille. A partir du petit village d’Anilao, les plongées s’enchainent, de jour et de nuit, afin de découvrir une richesse sous-marine incroyablement variée et colorée. Emerveillement permanent et dépaysement assuré.

Soirée Canap’ Impro. Envie de passer une soirée conviviale, entre amis ou en famille, autour d’un verre et d’une planche de charcuterie ? La MJC vous ajoute deux invités de marque pour vous accompagner...

Les Clampins du Lagast de Salmiech et les Imprototypes d’Onet-le-Château vous proposent une soirée Impro pour animer le hall de l’espace St-Exupéry de la Primaube.

Rendez- vous jeudi 8 février à partir de 18 h 30 avec votre bonne humeur et vos zygomatiques bien échauffés !

Spectacle de cirque. Vendredi 9 février à 19 heures, à l’Espace Saint-Exupéry de la Primaube, la MJC, en partenariat avec la MJC de Rodez, accueille la compagnie La Supérette pour un spectacle de cirque à vivre en famille dès 6 ans.

On passe du coq à l’âne, avec le plus grand sérieux et beaucoup d’application.

"Nous on n’a rien vu venir" est un cabaret de cirque et d’objets technologiques.

Une performance un brin "folichonne" voire même complètement déjantée par moments, où deux interprètes circassiens se livrent à des acrobaties grotesques et douces autour d’un agrès de cirque qui n’en est pas un : une télévision...