Football : l'attaquant de Laval Malik Tchokounté, chouchou de l'entraîneur de Rodez Didier Santini

Un match dans le match : si Laval (4e) se déplace à Rodez (8e) demain (19 heures) pour le compte de la 22e journée de Ligue 2, deux hommes qui s'affronteront sur le pré sont aussi très, très proches.

"C’est le joueur le plus extraordinaire que j’ai eu dans ma carrière. " L’entraîneur du Raf, Didier Santini, retrouvera demain soir l’attaquant lavallois, Malik Tchokounté (cinq buts cette saison), avec qui il partage un lien bien spécial depuis une quinzaine d’années. "Je l’ai récupéré quand il avait 18 ans et demi à Calvi (en 2009), quand il n’avait plus de club, plus rien. Il a fait un centre de formation (à l’OGC Nice), qu’il a raté, puis il est parti en Angleterre et il s’est perdu. Il s’est retrouvé en Corse en National 3, puis a fini en Ligue 1 (en 2018, avec Caen). C’est une carrière à prendre en exemple. Il a toujours su qu’il réussirait un jour, alors que tout le monde lui disait le contraire. J’ai voulu le donner à des clubs corses en Ligue 2, à l’époque, ils m’ont tous dit qu’il n’avait pas le niveau", se souvient celui qui l’a aussi coaché une saison à Dunkerque.

Ancien baby-sitter pour l’entraîneur ruthénois

Si Santini a une affection toute particulière envers le footballeur qu’est Tchokounté, il en est de même pour sa personne : "Je l’adore. Humainement, il est exceptionnel, fantastique. En tant que coach, je lui ai beaucoup appris, mais en tant que joueur, il m’a énormément appris aussi. Dans un groupe, c’est un mec génial. Avec nous, il aurait été parfait, ici."

Le technicien sang et or poursuit : "À Calvi, il ne gagnait pas un sou. On l’a fait travailler de partout. Il a été baby-sitter pour moi, pion au collège, il a bossé au bar, chez le président… Il a fait tous les métiers du monde. C’est extraordinaire. Il a appris l’humilité."