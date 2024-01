Globale ou syllabique, le débat persistant sur les méthodes d'enseignement de la lecture

(ETX Daily Up) - Alors qu'environ 11% de jeunes Français ne savent pas lire correctement, un rapport parlementaire vient de relancer le débat sur les méthodes globale et syllabique, suggérant que la première avait "laissé des traces" malgré la recommandation ces dernières années partagée par l'Education nationale à la faveur de la seconde. Pour comprendre la controverse, il faut revenir sur chacun de leurs mécanismes.

Le rapport compte une centaine de pages. Son objectif : faire un point sur les méthodes pédagogiques pour l'apprentissage de la lecture à l'école. Rappelons qu'un jeune Français sur dix connaît des difficultés pour lire, avait révélé en juin dernier une étude du ministère de l'Education nationale qui s'était appuyé sur les tests réalisés lors de la Journée défense et citoyenneté par plus de 75.000 participants en 2022. Parmi ceux qui connaissent ce problème, on estimait que près de la moitié était en situation d'illettrisme. De façon générale, les garçons étaient davantage concernés que les filles (12,9% contre 9,1%). Formulant 35 propositions pour améliorer les performances des élèves, le document parlementaire relance un vieux débat, celui de la méthode globale que l'on oppose à la méthode syllabique, pour apprendre à lire.

Si la première n'est plus censée être utilisée par les enseignants aujourd'hui, les rapporteurs précisent qu'elle "a laissé des traces". Plus concrètement, le rapport indique que "les pratiques des enseignants ne vont pas toujours dans le sens du consensus scientifique et politique". Et d'ajouter "la plupart des syndicats perçoivent la méthode syllabique comme faisant obstacle à l'accès aux ’beaux textes’ ou au travail sur la compréhension, dès lors que les textes déchiffrables seraient, notamment en début d'année, pauvres en contenu".

Pour comprendre la controverse, il faut revenir aux origines de chacune des méthodes et comparer leurs atouts comme leurs inconvénients. Plus ancienne puisque décrite dès le XIXe siècle, la méthode syllabique se concentre sur l'enseignement des relations entre les lettres et les sons. En clair, les élèves déchiffrent les mots en les segmentant en syllabes. Pour prononcer "chat", les enfants apprennent d'abord à décrypter le son "ch" avant d'enchaîner sur le "a". Lorsque les députés précédemment cités brandissent la référence scientifique, c'est parce que dans les années 90 des recherches menées par Linnea C.Ehri et Elizabeth McCormick ont souligné l'efficacité de la lecture syllabique dans le développement de la conscience phonémique et des compétences en décodage. En d'autres termes, les élèves sont plus facilement autonomes en apprenant à lire de façon syllabique. Pour les "adversaires" de cette méthode, elle est convaincante quand elle s'adresse à des élèves en difficulté mais ils la considèrent peu attrayante pour un jeune enfant en plein apprentissage. Par ailleurs, selon ses détracteurs, elle permettrait de déchiffrer un texte, mais pas forcément de le comprendre. Un argument qui a été contredit par le neuroscientifique Dehaene dans son ouvrage "Les Neurones de la lecture" paru en 2007.

A l'opposé, on trouve donc la méthode globale. On ne déchiffre donc plus chaque syllabe, mais on comprend le mot en le regardant dans sa totalité. Initiée dans les années 1930, elle utilise des images, des associations visuelles et des mots contextuels pour aider les enfants à reconnaître les mots sans avoir à décomposer chaque syllabe. Cette approche était considérée comme une rupture avec les méthodes plus traditionnelles axées sur la phonétique. Dans les années 70, des études ont aussi été réalisées et ont souligné que la méthode globale conduisait à une lecture plus rapide. Sauf qu'à l'inverse, quand il y a de nouveaux mots, les lecteurs rencontrent davantage de difficulté à les comprendre, et les assimiler.

Au fil des décennies, les recommandations pédagogiques ont fluctué, reflétant les débats entre les deux approches. Les années 2000 ont vu une tendance vers une approche plus équilibrée, mettant en avant l'idée que combiner des éléments des deux méthodes pourrait être la clé pour répondre aux besoins divers des enfants. Dans les années 80 déjà, l'Education nationale avait révisé ses recommandations pour inciter les enseignants à un juste équilibre entre les deux méthodes. En bref, il s'agissait de puiser dans le meilleur des deux mondes.