L’avenir du patrimoine villecomtalais va faire le point sur les chantiers à venir

"Avenir du patrimoine villecomtalais", cette nouvelle association patrimoniale a tout juste un an.

Vendredi 2 février, les personnes adhérentes ou curieuses d’information pourront se retrouver pour sa première assemblée générale.

Dans son assemblée constitutive en novembre 2022, les membres fondateurs s’étaient fixés comme objectif de promouvoir la connaissance et la réhabilitation du patrimoine architectural et paysager de la commune de Villecomtal, avec, pour premier projet, la restauration du clocher de l’église de Ségonzac.

Sitôt les statuts déposés en février 2023, des journées de chantier ont été organisées permettant la réparation du mur du cimetière, la reprise du plancher du clocher et, avec les enfants, le fleurissement du parvis. La convivialité fut au rendez-vous, que ce soit autour du four communal de Fouillet remis en route ou d’une buvette, le soir d’un match de rugby. La prochaine assemblée générale permettra de partager des nouvelles propositions d’activité pour l’année 2024 et de présenter le programme de travaux sur l’église communale de Ségonzac qui pourra être discuté avec la mairie. "En 2024, indique le coprésident André Albespy, nous devrons trouver les partenaires financiers pour la réparation du clocher et nous aurons toujours à cœur de faire participer les habitants, notamment à leur patrimoine vivant. Nous avons par exemple en tête d’organiser des courses à pied pour tous les âges sur nos chemins communaux et de faire revivre des chansons sur Villecomtal." L’assemblée générale se tiendra vendredi 2 février, à la salle de réunion du centre de santé, en présence des représentants d’autres associations de Nauviale et de Bessuéjouls. Elle se clôturera par un verre de l’amitié. L’association donnera ensuite rendez-vous aux petits et grands pour une chasse aux cloches en chocolat, le dimanche de Pâques.